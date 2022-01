Sudan: ancora proteste e scontri, due morti a Omdurman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono state uccise oggi a Omdurman durante le proteste contro il colpo di Stato dello scorso 25 ottobre che portò alla rimozione del primo ministro Abdallah Hamdok, in seguito reintegrato. Lo ha riferito il Comitato centrale dei medici del Sudan (Ccsd). Per la dodicesima volta migliaia di sudanesi pro democrazia sono tornati a protestare anche nella capitale, Karthum. I manifestanti si sono radunati fuori dal palazzo presidenziale, nonostante il dispiegamento di massa di militari e il blocco delle telecomunicazioni, denunciato da NetBlocks, organizzazione di monitoraggio della sicurezza informatica. Come per le precedenti manifestazioni, le autorità hanno eretto barricate e fatto ricorso ai gas lacrimogeni. L’ultima si era svolte il 31 dicembre, con un bilancio di quattro morti, sempre secondo il Comitato dei medici, per il quale il numero delle vittime è ora salito complessivamente a 54. I manifestanti chiedono che i militari cedano il potere alla componente civile e non svolgano alcun ruolo nel governo durante la transizione verso le elezioni, attualmente programmate per il 2023.(Res)