Bielorussia: viceministro Esteri russo, riforma costituzionali migliorerà stabilità interna

24 luglio 2021

- La riforma costituzionale aiuterà a stabilizzare la situazione politica interna in Bielorussia. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo Andreij Rudenko in un'intervista all'agenzia di stampa "Tass". "Ci aspettiamo che il principale risultato della riforma costituzionale sia la stabilizzazione della situazione politica interna in Bielorussia, nostra alleata, nonché il rafforzamento della sua statualità e l'aumento della prosperità del popolo fraterno della Bielorussia", ha osservato il viceministro. Rudenko ha sottolineato che la Russia accetterebbe qualsiasi esito del referendum costituzionale in quanto "riconosce il diritto sovrano del popolo bielorusso di determinare da sé il proprio percorso di sviluppo, senza alcuna pressione esterna". La Russia si aspetta che il popolo bielorusso non boicotti il ​​prossimo referendum costituzionale, ha detto ancora Rudenko. (segue) (Rum)