Energia: De Petris (Leu), proposta Ue su nucleare verde pericolosa e sbagliata

19 luglio 2021

- "La proposta di considerare gas e nucleare come fonti green è sbagliata e pericolosa. Rischia di vanificare gli sforzi per raggiungere l'obiettivo di emissioni zero per il 2050: risorse e incentivi finirebbero infatti per essere indirizzati verso le fonti non sostenibili invece che verso le rinnovabili". Lo afferma la capogruppo di Liberi e Uguali al Senato Loredana De Petris. "Il contrario esatto di come ci si deve muovere. Il nucleare, peraltro, è la strada più lenta, immensamente più costosa e pericolosa, per fronteggiare i cambiamenti climatici", prosegue. "Ci auguriamo dunque che nonostante le pressioni della Francia, dovute agli interessi nucleari francesi, la bozza della Commissione venga modificata con l'esclusione del gas e del nucleare dal novero delle fonti Green. Quanto al referendum pro nucleare vagheggiato da Salvini, mi permetto di ricordargli che in Italia i referendum possono essere solo abrogativi e che già due volte gli italiani hanno adoperato quello strumento proprio per abrogare il nucleare", conclude la presidente De Petris. (Com)