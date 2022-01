Germania: sindaca di Berlino Giffey, non è necessario accorciamento quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accorciamento della quarantena legata al coronavirus a causa della variante Omicron non è attualmente necessario. Lo ha affermato la sindaca di Berlino, Franziska Giffey, in merito alla decisione di limitare i tempi della quarantena per chi è contagiato o è stato a contatto con un positivo al Covid, nel contesto di un possibile blocco delle attività produttive per le troppe persone in isolamento. "In questo momento non ne abbiamo bisogno perché la nostra infrastruttura critica non è ancora stata messa fuori uso", ha affermato la sindaca in un'intervista all'emittente "Deutschlandfunk". "Lo vedo come un modello a gradi. Solo quando è prevedibile che la polizia, i vigili del fuoco e le altre istituzioni non siano più in grado di lavorare, si deve decidere una tale misura", ha aggiunto Giffey. (Geb)