Pd: Oddati, Agorà sono democrazia partecipata non tattiche a tavolino

- "Le agorà non devono essere interpretate come uno strumento fittizio per fare operazioni a tavolino. Sono una grande occasione per partecipare e fare politica sulle cose, sui programmi, sulle idee". Lo afferma Nicola Oddati, coordinatore delle "Agorà" commentando le dichiarazioni rilasciate da Massimo D'Alema. "Gli schemi del passato e le presunte rivincite non aiutano - aggiunge -. Il Pd dalla sconfitta del 2018 è ripartito non per liquidare una stagione che ha avuto luci e ombre, e origini in errori altrui, ma per costruire una nuova stagione. Prima il congresso del 2019 e la segreteria Zingaretti, e oggi con grande efficacia Enrico Letta, stanno aprendo una nuova stagione della politica italiana e costruendo un nuovo Pd. Chi continua ad avere la testa rivolta al passato, non da un grande aiuto.", conclude. (Com)