Hong Kong: “CitizenNews” cessa l’attività, “situazione critica”, necessario “garantire sicurezza”

- Il sito di informazione di Hong Kong “CitizenNews” ha annunciato “col cuore pesante” che cesserà le operazioni dal 4 gennaio, dopo cinque anni di attività. In un messaggio pubblicato su Twitter la testata ha ricordato l’annuncio della sua fondazione, il primo gennaio del 2017, in un momento di “crescente preoccupazione per la libertà di stampa a Hong Kong”. Nonostante le risorse umane e finanziarie limitate, la redazione e l’attività di “CitizenNews” sono cresciute, si legge nella nota, ma nel frattempo la situazione si è aggravata: “Purtroppo i drastici cambiamenti nella società e il peggioramento dell’ambiente dei media negli ultimi due anni hanno fatto sì che non possiamo più perseguire i nostri ideali senza preoccupazione”, viene spiegato al pubblico. “CitizenNews” ammette di trovarsi “in una situazione critica”, di fronte a una “tempesta”, e di dover “garantire la sicurezza e il benessere di tutti quelli che sono a bordo”. Il messaggio si conclude con un ringraziamento ai lettori. (segue) (Cip)