Hong Kong: “CitizenNews” cessa l’attività, “situazione critica”, necessario “garantire sicurezza” (2)

- L’annuncio di “CitizenNews” giunge a pochi giorni dalla vicenda di “Stand News”, che ha cessato l’attività, dopo sette anni, dopo il raid della polizia nella sua sede lo scorso 29 dicembre e l’arresto di sette persone. Cinque sono state poi rilasciate, ma due, Chung Pui-kuen e Patrick Lam, rispettivamente ex caporedattore e caporedattore ad interim, sono stati incriminati il giorno seguente per associazione a delinquere finalizzata alla diffusione di pubblicazioni sedizione. Agli imputati è stata negata la libertà su cauzione e il caso è stato aggiornato al 25 febbraio. La sedizione è punibile con due anni di carcere e una multa di 5.000 dollari di Hong Kong in base alla Crimes Ordinance, la legge locale sui reati penali che risale all’epoca coloniale. Alla testata online sono anche stati sequestrati beni per 61 milioni di dollari di Hong Kong e i contenuti pubblicati sono stati rimossi. (segue) (Cip)