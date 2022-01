Velletri: Patanè, scomparsa Romina Trenta mi addolora profondamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia della morte di Romina Trenta mi addolora profondamente. Romina era un'amica, una donna che ha fatto dell'impegno civico e del senso delle istituzioni la propria vita. Era una guerriera che ha combattuto come una leonessa anche contro un terribile male fino a che ha potuto. Rivendichiamo le tante battaglie fatte insieme e vinte, non ti dimenticheremo. Un grande abbraccio al marito Vladimir e a suo figlio". Lo dichiara in una nota Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale. (Com)