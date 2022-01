Frosinone: Comune, 1335 nuovi loculi e riqualificazione dei viali del cimitero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Frosinone ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dal settore ambiente e mobilità, che prevede due lotti di intervento nel civico cimitero di Colle Cottorino. "In particolare, il Lotto A- si legge nella nota del Comune- prevede la realizzazione di 1335 loculi prefabbricati in batteria in zona E di Piano regolatore cimiteriale per un importo totale stimato in complessivi 1.615.000 euro; il lotto B, invece, la realizzazione di 256 loculi prefabbricati in batteria in zona B del vigente Piano regolatore cimiteriale, per un importo totale stimato in complessivi 392mila euro. La spesa totale di investimento pari a 2.007.000 euro, troverà copertura nei proventi derivanti dalla concessione cimiteriale e attraverso l'attivazione di procedimenti di autofinanziamento mediante bandi per la prenotazione, su carta, al fine di permettere in tempi relativamente rapidi la realizzazione delle opere". (Com)