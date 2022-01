Paesi Bassi: Amsterdam, polizia sgombera manifestazione contro misure anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia antisommossa ha dispero oggi la folla radunata a Amsterdam per una manifestazione di protesta contro le misure restrittive imposte nei Paesi Bassi per contenere la diffusione del Covid. Le forze dell'ordine hanno liberato la Piazza dei musei con l'impiego di manganelli e scudi, dopo che la sindaca di Amsterdam, Femke Halsema, ha emesso nei giorni scorsi un'ordinanza di emergenza per impedire la manifestazione. I partecipanti alla protesta hanno violato il divieto di tenere riunioni pubbliche durante l'ultima ondata di contagi da coronavirus. I manifestanti, che per lo più non indossavano maschere e hanno infranto le regole di distanziamento sociale, hanno anche ignorato l'ordine di non tenere una protesta e hanno camminato lungo una strada principale, suonando musica e mostrando ombrelli gialli in segno di opposizione alle misure del governo.(Beb)