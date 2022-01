Iraq: leader milizie filo-iraniane, "rimarremo forti nonostante complotti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di mobilitazione popolare (Fmp), la coalizione di milizie paramilitari sciite irachene e filo-iraniane, rimarranno forti in Iraq, nonostante i complotti che provano a penalizzarlo. Lo ha detto Hadi al Amiri, il leader della coalizione sciita paramilitare e del partito Al Fatah (14 seggi alle elezioni del 10 ottobre scorso) riferendosi ai presunti brogli elettorali delle ultime elezioni, durante il discorso tenuto oggi onore dei martiri della lotta nazionale. I sostenitori dei partiti sciiti, infatti, hanno organizzato, il 2 gennaio, a Baghdad un corteo in onore del generale iraniano Qasem Solemani e del leader della milizia irachena Kata’ib Hezbollah Abu Mahdi al Muhandis, uccisi entrambi all’aeroporto internazionale di Baghdad da un drone statunitense il 3 gennaio 2020. "Rimarremo leali all’Iraq e non dimenticheremo il sacrificio e la guida offerta da Soleimani e Al Muhandis nella lotta allo Stato islamico e all’imperialismo", ha concluso il discorso Hadi al Amiri.(Res)