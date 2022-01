Sudafrica: presidente Ramaphosa sul luogo dell’incendio, fermato un uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, si è recato a Cape Town sul luogo dell’incidente che ha devastato il parlamento e ha confermato, parlando con la stampa, che un sospettato è stato fermato per essere interrogato. Il portavoce della polizia, Brig Vish Naidoo, aveva poco prima annunciato il fermo, precisando che il provvedimento riguarda un uomo di 51 anni. Il capo di Stato ha comunque espresso sollievo per il fatto che l’edificio non sia stato raso al suolo e per questo ha ringraziato i vigili del fuoco e tutti gli operatori di emergenza intervenuti con tempestività. Ramaphosa è stato accompagnato nel sopralluogo dalla ministra dei Lavori pubblici, Patricia de Lille, e dal capo del governo della provincia di Western Cape, Alan Winde. La presidente dell’Assemblea nazionale (camera bassa), Nosiviwe Mapisa-Nqakula, e il presidente del Consiglio nazionale delle province (camera bassa), Amos Masondo, hanno emesso un comunicato in cui hanno precisato che il rogo ha interessato sia l’ala della vecchia Assemblea sia l’ala degli edifici che ospitano le camere dell’attuale parlamento e che non risultano feriti. (segue) (Res)