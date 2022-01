Sudafrica: presidente Ramaphosa sul luogo dell’incendio, fermato un uomo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader parlamentari hanno aggiunto che l’incendio è stato domato nella vecchia ala e che il lavoro è in corso per mettere le fiamme sotto controllo anche nella nuova. Mapisa-Nqakula e Masondo hanno manifestato gratitudine per il lavoro dei vigili del fuoco ed esortato tutte le autorità competenti a non lasciare nulla di intentato nelle indagini per stabilire la causa dell’incendio. Secondo informazioni divulgate da funzionari dell’amministrazione di Cape Town, i danni sono gravi nell’intero complesso, il soffitto della camera dell’Assemblea nazionale è crollato, il tetto della vecchia Assemblea e i suoi uffici sono stati completamenti distrutti. L’incendio è divampato nelle prime ore di oggi. La struttura originale del complesso parlamentare è stata costruita nel 1884 e nei decenni successivi, fino agli Ottanta del Novecento, sono stati aggiunti altri corpi di fabbrica. L’edificio si trova nella vicinanze della cattedrale di San Giorgio, in cui è stato sepolto, poche ore prima del rogo, l’arcivescovo Desmond Tutu. (Res)