Israele: Covid, ministero Salute approva utilizzo pillola Merck

- Il ministero della Salute di Israele ha approvato oggi l’utilizzo della pillola anti-Covid sviluppata dalla multinazionale farmaceutica statunitense Merck. Lo rende noto il quotidiano israeliano "The Times of Israel". Recentemente, il ministero della Salute israeliano aveva approvato anche l’uso della pillola sviluppata da Pfizer, che risulta più efficiente di quella della Merck. Infatti, secondo i dati rilasciati dal ministero stesso, la pillola Merck è efficiente al 30 per cento (riduzione di ricoveri e mortalità nei pazienti che hanno assunto il medicamento), mentre quella Pfizer è attorno al 50 per cento.(Res)