Ambiente: Orlando, investire su politiche industriali e sociali o transizione creerà diseguaglianze

- "Ideologia e transizione. La discussione che si va sviluppando attorno al tema della transizione ecologica ha dei caratteri ideologici che emergono con sempre maggiore forza. Si tratta di elementi che vanno nella direzione diametralmente opposta a ciò che si cerca di far credere comunemente. Infatti, nel dibattito pubblico è frequente che si affermi che chi pone il tema dell’urgenza della transizione sarebbe '“ideologico', invece sarebbe 'pragmatico' chi propone una via graduale e diluita del modello di sviluppo". Lo scrive su Facebook il ministro del Lavoro Andrea Orlando che aggiunge: "Implicitamente si vuol far crede che l’esigenza di superare i fossili, di ridurre le emissioni, di promuovere l’economia circolare, non sia un fatto pratico dettato dal collasso del pianeta (che in pochi ormai si ostinano a negare) ma bensì il riflesso di estremismi. Si opera così - precisa il ministro - un rovesciamento dei fatti. Ciò che è concreto, tangibile, solido viene reso effimero. La crisi ambientale e le sue conseguenze pratiche, i suoi costi economici e infine il rischio di estinzione del genere umano vengono rappresentate come eventualità enfatizzate da fanatici". (segue) (Rin)