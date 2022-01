Ambiente: Orlando, investire su politiche industriali e sociali o transizione creerà diseguaglianze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vengono invece, messe in evidenza le pur vere conseguenze della transizione, gli effetti di questa sull’economia, sul mercato del lavoro, sulle abitudini e sugli stili di vita. Come se economia, lavoro, vita sociale si potessero sviluppare e proseguire in un pianeta compromesso dai cambiamenti climatici", sottolinea Orlando. "Sia chiaro, la transizione senza investimenti adeguati sulle politiche industriali e sociali può determinare nuove diseguaglianze. Occorrono per questo dei piani più stringenti per accompagnare la trasformazione dei settori più direttamente coinvolti e degli investimenti adeguati sulla ricerca non dei rinvii e dei ritorni al passato nelle politiche energetiche. Non esiste, infatti, la rimozione della crisi ambientale come via per evitare questo passaggio ineluttabile. È qui - prosegue - che si manifesta l’ideologia in tutta la sua potenza, si è grado di accettare l’idea di un’ipoteca sul futuro del Pianeta ma non di prendere in considerazione dei seri cambiamenti del modello di sviluppo visto come immutabile ed unico e pertanto intangibile", conclude Orlando. (Rin)