Germania: ambasciatore russo, possibili contromisure dopo restrizioni a emittente "Rt"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore russo a Berlino, Sergei Nechayev, ha annunciato una reazione alle restrizioni applicate contro l'emittente statale "Rt" in Germania. In un'intervista con l'agenzia di stampa "Dpa", il diplomatico ha chiarito che ciò potrebbe influenzare i giornalisti tedeschi in Russia. "Ci sarà sicuramente una reazione da parte russa", ha detto Nechayev alla domanda sulle possibili conseguenze per i media tedeschi in Russia. "Non sono un oracolo di Delfi, ma ci sono diverse opzioni. Ci sono così tanti giornalisti tedeschi in Russia. Tutti questi giornalisti si sentivano a loro agio nel mercato dei media russi", ha affermato Nechayev. "E non vogliamo davvero un conflitto. Vogliamo solo che la nostra stazione in Germania abbia gli stessi diritti e opportunità e possa lavorare tranquillamente". Alla domanda se potrebbe colpire l'emittente internazionale tedesca "Deutsche Welle", che ha un programma in lingua russa, l'ambasciatore ha detto: "Non c'è automatismo. Non voglio anticipare nulla. Spero ancora che non ci sarà più pressione su 'Rt' in Germania". (Geb)