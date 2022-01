Varese: Salvini, chi uccide figlio non può essere chiamato padre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Chi uccide il proprio figlio non può essere chiamato 'padre'. Una preghiera per il povero angelo e per la mamma". Lo scrive sui social il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando l'uccisione di un bambino di 7 anni della provincia di Varese per mano di suo padre. (Rin)