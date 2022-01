Egitto: Canale di Suez registra utile annuale di 6,3 miliardi di dollari Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021, l’utile registrato dal Canale di Suez ammonta a 6,3 miliardi di dollari statunitensi, in netta crescita rispetto ai 5,6 del 2020. A registrate cifre record è stato anche il tonnellaggio annuo di merci trasportate dalle navi che hanno attraversato il canale, che ha raggiunto le 1,27 miliardi di tonnellate. Lo ha affermato l’Autorità del Canale di Suez, tramite un comunicato stampa rilasciato dal capo dell’ente Osama Rabie. Nello specifico, è stato annunciato che 20 694 navi hanno attraversato il corso d'acqua da entrambe le direzioni, in aumento rispetto alle 18.830 navi in transito nel 2020. Di queste, 937 trasportavano gas naturale liquefatto, 5 186 erano navi portacontainer, mentre 5893 sono le portarinfuse. L’aumento di guadagni e transiti, secondo Rabie, è dovuto alle politiche di flessibilità adottate dal Paese, capaci di conquistare la fiducia degli armatori.(Res)