Pd: Letta, nessuna malattia né guarigione, solo impegno e passione

21 luglio 2021

- "Il Pd da quando è nato, 14 anni fa, è l’unica grande casa dei democratici e progressisti italiani. Sono orgoglioso di esserne il segretario pro tempore e di portare avanti questa storia nell’interesse dell'Italia. Nessuna malattia e quindi nessuna guarigione. Solo passione e impegno". Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in riferimento alle parole di Massimo D’Alema che, in un brindisi di fine anno via Zoom di Articolo 1, ha prospettato l'ipotesi di rientrare nel Pd ora che sarebbe guarito "da una malattia", riferendosi all'epoca renziana. (Rin)