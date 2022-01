Haiti: tentativo di evasione dal carcere di Croix-des-Bouquets, dieci morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci persone sono state uccise in un tentativo di evasione dal carcere di Croix-des-Bouquets, ad Haiti. Lo riferisce oggi il sito di informazione “Haiti libre”, citando i dati delle autorità. L’episodio risale al 31 dicembre, quando sono stati uccisi otto detenuti; altri due sono morti successivamente in ospedale in seguito alle lesioni riportate. Anche quattro agenti di polizia sono rimasti feriti, due dei quali in modo grave. I detenuti in fuga hanno dato fuoco ad alcuni locali del carcere. Sul posto sono stati sequestrate armi. La situazione al momento è sotto controllo e sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta.(Mec)