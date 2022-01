Bulgaria: Covid, riscontrati primi casi di variante Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria ha rilevato i primi 12 casi della variante Omicron del coronavirus nel Paese. Lo ha dichiarato domenica l'ispettore sanitario del Paese balcanico, Angel Kunchev. "Abbiamo confermato la nuova variante in campioni di 12 persone", ha detto Kunchev ai giornalisti. "D'ora in poi possiamo aspettarci una diffusione più rapida dell'infezione. Omicron diventerà gradualmente la variante dominante, come è già successo in molti Paesi dell'Unione europea", ha affermato. Kunchev ha affermato che i nove uomini e tre donne infetti, principalmente della capitale Sofia, stavano manifestando sintomi lievi e nessuno è stato ricoverato in ospedale. (segue) (Seb)