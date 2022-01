Bulgaria: Covid, riscontrati primi casi di variante Omicron (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie bulgare si incontreranno martedì per discutere se saranno necessarie ulteriori misure per frenare la diffusione della nuova variante, che ha portato un'impennata dei casi da coronavirus in tutto il mondo. Kunchev ha affermato che la Bulgaria ha già compiuto il passo più importante, offrendo un bonus in denaro una tantum di 75 lev (circa 37,5 euro) ai pensionati che scelgono di vaccinarsi o di ricevere una dose di richiamo. La Bulgaria ha anche ridotto il periodo per un richiamo a tre mesi dopo un ciclo completo di vaccinazione. "Nessuna delle persone infette da Omicron ha ricevuto una dose di richiamo. Continuiamo a pensare che una vaccinazione completa più un richiamo fornisca un alto livello di protezione", ha affermato Kunchev. (Seb)