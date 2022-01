Haiti: omicidio Moise, Giamaica nega estradizione e rimpatria sospettato colombiano Palacios

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex militare colombiano Mario Antonio Palacios, arrestato in Giamaica, a Kingston, nell’ottobre dell’anno scorso per ingresso irregolare nel Paese, sarà rimpatriato in Colombia domani, 3 gennaio. L’uomo, 43 anni, è considerato dalla giustizia haitiana il principale sospettato per l’assassinio del presidente Jovenel Moise, commesso l’estate scorsa, ma due richieste di estradizione da parte di Haiti sono state respinte dalla Giamaica. Marlene Malahoo Forte, procuratrice generale giamaicana, nell’annunciare l’espulsione e il rimpatrio di Palacios in Colombia ha spiegato che le informazioni raccolte non sono state sufficienti a collegare il sospetto con l’omicidio Moise. In custodia della giustizia haitiana ci sono 18 cittadini colombiani, presunti mercenari coinvolti nel caso. (segue) (Mec)