Covid: Panizza (Il Gigante), a Milano e in Lombardia forte richiesta tamponi e ffp2 nei supermercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei supermercati di Milano e della Lombardia è sempre più boom tamponi. Prosegue, infatti, a gran ritmo e con richieste numericamente importanti la corsa ai tamponi antigienici e alle mascherine ffp2. "Dopo la giornata di chiusura a Capodanno, fin dalle prime ore di oggi e con il proseguo della giornata abbiamo registrato un forte afflusso di clienti che acquistano tamponi e mascherine. E proprio la richiesta di tamponi è talmente elevata che è impossibile rapportarla numericamente con i giorni scorsi. Per questo stiamo cercando di soddisfare il massimo delle esigenze evitando, per quanto possibile, gli 'accaparramenti'" lo spiega in una nota Giorgio Panizza, consigliere d'amministrazione dei supermercati 'Il Gigante', gruppo della grande distribuzione che conta su una settantina di punti vendita, 47 dei quali in Lombardia. In linea con quanto registrato nel periodo compreso tra il 26 dicembre e fine anno, l'andamento delle mascherine ffp2 dove - secondo i dati raccolti dall’osservatorio dei supermercati “Il Gigante”, la vendita era già aumentata del 50 per cento rispetto alle prime due settimane di dicembre. Mentre se rapportato ai giorni tra il 15 dicembre e Natale, l'incremento era stato del 30 per cento. "Nei nostri magazzini - sottolinea Giorgio Panizza - continuiamo a contare su scorte moderatamente soddisfacenti. Come sempre, relativamente al prezzo di vendita e alla 'tipologia' dei prodotti, ci atterremo a quanto indicato dal governo". (Com)