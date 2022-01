Vaccino: Iss, con dose booster efficacia sale al 97 per cento contro malattia grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimane elevata l’efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa, in quanto l’efficacia del vaccino nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni e tra i 91 e 120 giorni è pari rispettivamente al 95,7 per cento e 92,6 per cento, mentre cala all’88 per cento nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni". Lo afferma l'Iss nel Report esteso settimanale dove sottolinea che "l’efficacia nel prevenire la diagnosi e i casi di malattia severa sale rispettivamente al 86,6,0 per cento e al 97,0 per cento nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster". (Rin)