Varese: Giannone (FI), Cartabia intervenga, non si può morire a 7 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Forza Italia Veronica Giannone, segretario della Commissione Infanzia e Adolescenza e componente della Commissione Giustizia, in una nota dichiara: "Sono profondamente amareggiata per quanto accaduto a Varese. Un bambino non deve mai essere affidato ad un genitore violento, non ci sono sconti che tengano, nessuna eccezione, il diritto alla bigenitorialità deve per forza cedere di fronte al diritto di un minore ad essere tutelato! Perché in gioco c'è la vita di un bambino, e ora questo bambino non c'è più". Commentando la notizia dell'uccisione di un bambino di 7 anni della provincia di Varese per mano di suo padre, agli arresti domiciliari per reati contro la persona, e che ha provato anche ad uccidere la sua ex moglie, la deputata azzurra ha aggiunto: "Sono anni che chiedo la sospensione della responsabilità genitoriale in tutti i casi di violenza, di maltrattamenti, di minacce, di stalking, anche se non c'è stata condanna definitiva, seguendo un principio di buon senso e precauzione, ma purtroppo l'applicazione scorretta e distorta della legge sulla bigenitorialità, fa sì che tanti bambini siano costretti a passare del tempo, - anche contro la propria volontà -, con un genitore violento e pericoloso, spesso purtroppo il padre". (segue) (Com)