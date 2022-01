© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nel Lazio, su 24.907 tamponi molecolari e 11.341 tamponi antigenici per un totale di 36.248 tamponi, si registrano 7.993 nuovi casi positivi (meno 4.352), sono 15 i decessi (in aumento di 9), 1.173 i ricoverati (in aumento di 19), 152 le terapie intensive (diminuiscono di 1) e 1.058 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22 per cento. I casi a Roma città sono a quota 4.631.(Com)