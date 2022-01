Covid: assessore Lazio, superato il 42 per cento di terze dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo al 90,5 per cento di seconde dosi over 12 anni, la fascia 5-11 anni ha superato il 10 per cento con circa 40 mila somministrazioni. La fascia 12-19 anni è all'80 per cento con oltre 341 mila somministrazioni. Con le terze dosi abbiamo superato il 42 per cento degli adulti con oltre 2 milioni di somministrazioni effettuate”. Lo si legge in una nota dell’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato.(Com)