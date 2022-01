Scuola: M5s, grave discriminare studenti non vaccinati, si lavori per aumentare sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- La scuola è il luogo dove si insegna l’inclusione e la non discriminazione: lasciare alcuni studenti a svolgere didattica in presenza e altri in Dad perché non vaccinati sarebbe davvero grave, oltre che particolarmente difficile da attuare da un punto di vista didattico-organizzativo. Lo dichiarano le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura. "La sottosegretaria Floridia - proseguono - ha perfettamente ragione: si deve lavorare per aumentare ulteriormente la sicurezza nelle scuole, si devono stanziare più risorse e definire nuovi protocolli per la gestione delle quarantene. Questa è l’unica strada percorribile per fare in modo che le scuole restino aperte e più volte ci siamo espressi in Parlamento in tal senso: altre scorciatoie per noi non sono contemplabili”, concludono.(Com)