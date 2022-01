Scuola: Sasso, no Dad per studenti non vaccinati, pronti a far sentire nostra voce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Preservare la didattica in presenza per i nostri studenti è sempre stata una priorità dell'attuale governo. Un principio sacrosanto a cui dobbiamo tener fede anche per la seconda parte dell'anno scolastico". Lo scrive il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso su Facebook aggiungendo: "La campagna di vaccinazione per i più piccoli è appena partita e inasprire i protocolli su contagi e quarantene ci esporrebbe al rischio di eccessive penalizzazioni. Non possiamo permetterci di relegare in Dad milioni di studenti, creando enormi difficoltà alle mamme e ai papà e sovraccaricando il lavoro già complesso di insegnanti e dirigenti scolastici". "Come andiamo dicendo da tempo - prosegue - bisogna innalzare i livelli di sicurezza delle nostre scuole con dispositivi di aerazione e ventilazione, mascherine Ffp2 e un rafforzamento dei sistemi di tracciamento. La risposta non può essere quella di sacrificare il diritto all'istruzione di milioni di studenti. Su questo siamo pronti a far sentire forte la nostra voce", conclude Sasso. (Rin)