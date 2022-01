Bulgaria: autorità energetica aumenta prezzo del gas del 30 per cento da gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione per la regolazione del mercato energetico e dell'acqua in Bulgaria ha deciso di aumentare i costi del gas naturale nel Paese del 30 per cento. Se a dicembre il costo per MWh era di 102 lev (circa 51 euro), il prezzo salirà a gennaio a 133 lev (circa 66 euro), come ha annunciato l'autorità bulgara sul proprio portale. "A seguito dell'analisi dei dati attuali, la Commissione ha approvato l'aumento del prezzo del gas naturale dal primo gennaio 2022 a 133,41 lev per MWh", si legge nella nota. (Seb)