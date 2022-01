Bangladesh-Usa: sanzioni Rab, ministro Esteri Momen scrive a Blinken per chiedere ripensamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Bangladesh, Abul Kalam Abdul Momen, ha scritto una lunga lettera al segretario di Stato Usa, Antony Blinken, su una serie di questioni bilaterali tra cui le sanzioni imposte il mese scorso da Washington per violazioni dei diritti umani contro il Battaglione azione rapida (Rab), unità antiterrorismo, per chiedere un ripensamento. Lo riferisce l’agenzia di stampa “United News of Bangladesh” (“Unb”), precisando che la lettera è stata inviata il 24 dicembre. Secondo quanto riferito, Momen ha aggiornato l’interlocutore sull’impegno di Dacca in materia di democrazia, libertà di parola, diritti umani, diritti delle minoranze e dei lavoratori, e sull’impegno per far progredire le relazioni bilaterali, oltre a rivolgergli gli auguri per Natale e per l’anno nuovo. Riguardo al Rab il ministro ha sottolineato che è stato in prima linea nella lotta al terrorismo, al traffico di droga, alla tratta di esseri umani e ad altri crimini transnazionali, che gode della fiducia dei cittadini e che gli abusi si sono drasticamente ridotti nell’ultimo decennio. (segue) (Inn)