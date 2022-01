Bangladesh-Usa: sanzioni Rab, ministro Esteri Momen scrive a Blinken per chiedere ripensamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’esponente del governo bengalese, la competenza e l’esperienza del Battaglione rimarranno rilevanti per far fronte alle minacce alla sicurezza nazionale e regionale, rispetto alle quali Dacca ha una politica di “tolleranza zero” e che sono di interesse anche per gli Stati Uniti. Momen ha ringraziato Blinken per la telefonata del 15 dicembre e per il dialogo franco e aperto e ha ribadito che le sanzioni sono giunte inattese per il Bangladesh, il cui governo si è comunque dimostrato disponibile ad affrontare accuse specifiche riguardanti singoli ufficiali. Il ministro ha sostenuto anche che alcune organizzazioni non governative non offrono resoconti veritieri sulle questioni connesse con le sanzioni. (segue) (Inn)