© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nella prossima settimana atteso l'arrivo del farmaco anticorpi monoclonali per via orale. Le modalità di reclutamento e i centri prescrittori sono i medesimi degli anticorpi ad infusione”. Lo si legge in una nota dell’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato.(Com)