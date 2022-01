Pnrr: Giorgetti, soddisfatto per obiettivi 2021 raggiunti da Mise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono soddisfatto per il traguardo raggiunto dal Mise sugli obiettivi stabiliti dal Pnrr per il 2021. Abbiamo lavorato con l’obiettivo di porre le basi strutturali per determinare nei prossimi anni una crescita stabile e duratura dell’economia del Paese attraverso riforme e investimenti strategici”. Lo dichiara il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. “È un segnale importante - prosegue il ministro - che mandiamo certamente ai partner europei e ai mercati ma soprattutto alle realtà imprenditoriali, ai professionisti e lavoratori del nostro sistema produttivo che dimostra la serietà e competenza del percorso avviato con il governo Draghi. Dobbiamo però aver ben chiaro - conclude Giorgetti - che si tratta di un primo passo che dovrà continuare ad essere difeso, implementato e rafforzato con lo stesso vigore fino al 2026”. (Rin)