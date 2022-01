Libano: ministro Interno, "sciiti usano veto settario per paralizzare governo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due movimenti sciiti libanesi filo-iraniani, Hezbollah e il suo alleato Amal, usano la democrazia consensuale come potere di veto a livello settario col fine di paralizzare il governo. Lo ha detto il ministro dell’Interno e leader del partito cristiano di centro Movimento patriottico libero, Jebran Bassil, durante una conferenza indetta domenica 2 gennaio. "Il Paese ha bisogno di un cambiamento a livello politico, economico e finanziario", ha detto Bassil, per poi proseguire sostenendo che i libanesi vogliono "uno Stato unito, civile e laico, con un esercito forte e una politica estera indipendente. Il federalismo e partitismo voluto da Hezbollah e Amal vanno in direzione opposta". Proprio rivolgendosi ai vertici dei due movimenti libanesi, il ministro ha detto che "l’unità degli sciiti libanesi è importante ma quando al fine di ottenerla sacrifichi la pace, l’unità e la stabilità dello Stato non ne vale la pena perché vanno a perderci gli sciiti stessi". Infine, Bassil ha concluso sostenendo che l’atteggiamento di Hezbollah e Amal, accusati di ostacolare e osteggiare il lavoro del Capo dello Stato libanese, Michel Aoun, "non può e non deve essere tollerato".(Lib)