Usa-Ucraina: prevista oggi telefonata Biden-Zelensky, focus su Donbass (3)

- Il presidente russo, inoltre, durante la conversione ha fatto sapere di aspettarsi risultati concreti dai colloqui sulla sicurezza del 10 gennaio, per evitare che si “trasformino in chiacchiere”. Mosca comprende il desiderio di Washington di coinvolgere gli alleati europei nei negoziati, ma essenziale dovrebbe essere il dialogo bilaterale diretto: è una necessità quasi vitale questa, per Putin, che assolve anche a un bisogno a livello politico interno di ribadire il lustro di potenza internazionale alla Russia. Durante la conversazione, fanno sapere dal Cremlino, Biden ha avvertito l’omologo russo della possibilità di ulteriori sanzioni, un tema che – seppur pubblicamente derubricato da Mosca – avrebbe portato a una dura risposta da parte di Putin, secondo cui ulteriori restrizioni potrebbero portare alla rottura pressoché totale delle relazioni diplomatiche. Secondo le fonti russe, inoltre, nel corso del colloquio Biden non avrebbe indicato quali punti delle proposte russe sulle garanzie di sicurezza sarebbero “inaccettabili” per gli Stati Uniti. È chiaro che gli Stati Uniti non potranno accettare determinate richieste, ma al tempo stesso, questa posizione mostra ancora una volta la volontà di Washington di tenere un negoziato onnicomprensivo con Mosca per costruire un’architettura di sicurezza in Europa che sia quanto più possibile stabile. (segue) (Rum)