Usa-Ucraina: prevista oggi telefonata Biden-Zelensky, focus su Donbass (4)

- Anche dalla Casa Bianca, peraltro, è emerso un certo ottimismo al termine della conversazione telefonica, così come, tuttavia, è stato ribadito l’intento di non “abbandonare” l’Ucraina al suo destino. Gli Stati Uniti, ha fatto capire Biden durante il colloquio, intendono continuare a monitorare da vicino la situazione al confine tra Russia e Ucraina. Il titolare della Casa Bianca, inoltre, ha ribadito la posizione più volte espressa dalla Nato in merito alla cosiddetta “politica delle porte aperte”: a prescindere dall’opinione del Cremlino, infatti, i Paesi dell’Europa orientale hanno un diritto sovrano che consente loro di decidere in autonomia se aderire o meno alla Nato. Ovviamente, in seno all’Alleanza c’è anche una certa consapevolezza che – nonostante le spinte di Paesi come la Polonia e le repubbliche del Baltico – l’adesione di Ucraina e Georgia resta un tema complesso e certamente non realizzabile nel breve periodo, a meno che l’obiettivo non sia quello di andare allo scontro diretto con Mosca. Per il resto Biden nel corso della telefonata ha ribadito che è necessaria una riduzione delle tensioni al confine con l’Ucraina e che gli Stati Uniti risponderanno in maniera decisa in caso di “invasione” russa. Ridurre le tensioni, secondo il presidente statunitense, sarà uno degli strumenti migliori per favorire un esito positivo all’imminente tornata di negoziati che si svolgeranno nelle prossime due settimane. (Rum)