Malesia: sette Stati colpiti dalle inondazioni, migliaia di sfollati, allerta fino al 4

- Sono sette gli Stati della Malesia colpiti dalle inondazioni causate dalle forti piogge e il Dipartimento meteorologico ha emesso confermato oggi l’allerta fino a martedì 4 gennaio in previsione di ulteriori precipitazioni. Gli Stati di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan e Sabah hanno evacuato finora 8.727 persone, trasferendole in 128 centri di soccorso a livello nazionale. Secondo l’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri nelle ultime due settimane si sono contati 125.490 sfollati, ma 117.700 hanno fatto ritorno a casa. Il numero delle vittime è arrivato a 50. Ingenti i danni: secondo il ministero dei Lavori pubblici per le ricostruzioni e le riparazioni serviranno più di un miliardo di ringgit, oltre 200 milioni di dollari. (Fim)