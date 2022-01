Germania: associazione medici (Vlk), variante Omicron potrebbe allentare pressione su sistema sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante Omicron del coronavirus potrebbe allentare la pressione sul sistema sanitario della Germania se si tradurrà in una malattia più lieve rispetto alle precedenti varianti, nonostante l'aumento dei contagi. Lo ha affermato il presidente dell'associazione tedesca dei medici ospedalieri (Vlk), Michael Weber. Qualora Omicron divenisse dominante in Germania come già accade in altri Paesi e venisse confermata la "lievità" degli effetti sui contagiati, allora il Covid non sarebbe più una minaccia per il sistema sanitario. "C'è una probabilità realistica che la pandemia diventi endemica anche in questo Paese", ha detto Weber al quotidiano "Welt am Sonntag". (Geb)