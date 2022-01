© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calciatore argentino Lionel Messi, attualmente in forza alla squadra francese del Paris Saint Germain, è risultato positivo al Covid-19. Altri tre compagni di squadra sono risultati positivi. Nelle ultime settimane la diffusione dei casi di Covid fra i calciatori ha messo in difficoltà diverse leghe professionistiche sportive in tutta Europa, paventando un possibile rinvio dei campionati. (Frp)