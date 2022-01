Ue: M5s, soldi pubblici solo alle fonti energetiche che ci rendono indipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Bruxelles si continua a discutere se e a quali condizioni eventualmente dichiarare 'verdi' il gas e il nucleare. Il M5S continua a ribadire che entrambi non posso essere dichiarati sostenibili e quindi 'verdi'. La Tassonomia creerà condizioni di sviluppo più favorevoli per le tecnologie che vi saranno comprese, in parole povere aiuti pubblici, e quindi denaro pubblico, e questo può essere dato solo a tecnologie che rendano i cittadini europei più autonomi rispetto alle importazioni dall’estero: lo dichiarano i membri del Comitato per la Transizione Ecologica del M5S. "Non si tratta di vietare nessuna iniziativa privata che non sia già attualmente legale - precisano - ma solo di ribadire che le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica rimangono le soluzioni più efficienti dal punto di vista sia dei costi che della tempistica. Infatti, parlando ad esempio dell’Italia, potremmo installare ogni anno 15GW di centrali a fonti rinnovabile, cifra impensabile sia per Gas che per Nucleare. E con il prezzo del gas attuale, la cui evoluzione è e rimarrà sempre, intrinsecamente, imprevedibile, abbiamo una fretta feroce di diventare più autonomi". (Rin)