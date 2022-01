Scuola: Floridia, più risorse per garantire presenza per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si può pensare di discriminare i bambini, prevedendo per alcuni la dad e per altri la frequenza in presenza. Si continui ad investire risorse per la sicurezza, anzi si aumentino le risorse per la scuola, e si migliori il protocollo affinché sia più efficace. Ma le scuole devono restare aperte. Lo scrive sulla sua pagina Facebook la sottosegretaria all'Istruzione ed esponente del Movimento 5 stelle Barbara Floridia. (Rin)