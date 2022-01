Galles: primo ministro Drakeford, le prossime settimane saranno "molto impegnative" causa variante Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Galles dovrà affrontare delle settimane "molto impegnative" in vista del picco della variante Omicron, previsto alla fine di gennaio. Lo ha affermato il primo ministro gallese Mark Drakeford, ripreso dall'emittente "Bbc". Il capo del governo gallese ha tuttavia sottolineato come, secondo gli esperti, il tasso di contagi da Omicron potrebbe diminuire "più rapidamente" rispetto ad altre varianti di Covid-19. Drakeford ha proseguito rilevando come le scuole abbiano avuto il tempo di prepararsi nel caso in cui fosse necessario la didattica a distanza per far fronte ai contagi fra il personale. Nel frattempo, i cittadini gallesi sono stati esortati a cercare di evitare di recarsi al pronto soccorso del Morriston Hospital di Swansea a causa di una "carenza di personale aggravata dal Covid" che colpisce i suoi servizi. (segue) (Rel)