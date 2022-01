© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con immenso dolore comunico che l’assessora Romina Trenta è venuta a mancare dopo una grave e terribile malattia. Stringiamoci tutti intorno alla famiglia nel suo ricordo che sapremo onorare come merita". lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Velletri Orlando Pocci annunciando la morte per una grave malattia dell'assessore alla cultura del comune dei Castelli. (Com)