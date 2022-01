Giappone: Covid, altri 235 casi in basi militari Usa a Okinawa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri 235 casi di coronavirus sono stati registrati tra le forze militari statunitensi di stanza nella prefettura di Okinawa, in Giappone. Si tratta di un dato giornaliero record da quando il mese scorso è emerso un nuovo focolaio in una delle basi degli Stati Uniti. Non è stato reso noto se il contagio sia da attribuire alla variante Omicron, un ceppo altamente trasmissibile. Il numero complessivo di infezioni Covid-19 relativi alle forze armate Usa in Giappone ha raggiunto 3.613.La prefettura di di Okinawa ha esortato le forze statunitensi ad adottare misure di contenimento rigorose per limitare il rischio di trasmissione al personale non militare che lavora nelle basi. (segue) (Git)