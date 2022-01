Giappone: Covid, altri 235 casi in basi militari Usa a Okinawa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base a un accordo tra il Giappone e gli Stati Uniti, le misure di quarantena per il personale militare statunitense all’arrivo nel Paese asiatico sono attuate dalle autorità Usa. In seguito ai progressi della vaccinazione nelle forze armate, a settembre il dipartimento della Difesa statunitense aveva esentato i militari dai tamponi molecolari, ma dopo il focolaio è stato loro richiesto un test non anteriore a 72 ore dalla partenza per il Giappone. Venerdì, il ministero degli Esteri giapponese ha riferito che ora le forze statunitensi in Giappone richiedono a tutto il loro personale di eseguire il test entro 24 ore dall’arrivo. (Git)