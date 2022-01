Spagna: ministra Diaz, riforma lavoro corregge precarietà strutturale del mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo della riforma del lavoro approvata nei giorni scorsi dal governo spagnolo è di correggere la precarietà strutturale del mercato e si rivolge soprattutto ai giovani e alle donne che non hanno mai avuto rapporti di lavoro stabili nella loro vita. Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Pais", la vicepresidente e ministra del Lavoro spagnola, Yolanda Diaz, spiegando che la riforma del 2012 approvata dall'allora governo del Partito popolare (Pp) era stata una via d'uscita dalla crisi finanziaria "basata sui tagli dei diritti, sull'austerità, su un'enorme svalutazione dei salari e della contrattazione collettiva". Diaz ha evidenziato che è necessario fare uno sforzo collettivo come paese in quanto le aziende devono avere relazioni di lavoro "sane". (segue) (Spm)