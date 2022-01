Spagna: ministra Diaz, riforma lavoro corregge precarietà strutturale del mercato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In diverse occasioni la ministra ha ricordato che questa riforma è la prima che recupera i diritti dei lavoratori in Spagna: "è un accordo storico che dà certezza del diritto". Diaz si è detta fiduciosa che il testo pubblicato il 30 novembre sulla Gazzetta ufficiale dello Stato sarà lo stesso che sarà approvato al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento) senza modifiche. "Capisco perfettamente e lavoreremo fino alla fine, ma è molto difficile dire di no a questa riforma", ha spiegato Diaz nel difendere un testo che ha richiesto molti mesi di trattative da parte del governo per giungere ad una sintesi con le parti sociali. (Spm)